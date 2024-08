TOdays Festival, cosa è successo ieri sera

TORINO – Giovedì sera all’insegna della dance e dell’elettronica al TOdays Festival. Ad aprire le danze C’mon Tigre, collettivo di musicisti che condividono la passione di spingersi oltre i confini del suono e del genere e che hanno saputo ritagliarsi uno spazio unico nella scena musicale per un sound sperimentale dal respiro internazionale. Subito dopo Yellow Days, al secolo George van de Broek, un giovanissimo musicista nato all’alba del nuovo millennio e proveniente da Haslemere, piccola cittadina inglese. Musica minimal, impatto scenico altissimo riscaldato dalla voce potente e graffiante di George. Voce davvero notevole, blues e avvolgente, ma ispirazione ad artisti come Mac Demarco e King Krule, ne sentiremo sicuramente parlare. A chiudere la serata, la dance, la techno e l’elettronica degli Overmono, pluricelebrato duo gallese, in tutto il mondo. Tom ed Ed Russel sulle orme di storiche band come i Chemical Brothers portano il pubblico in un viaggio fatto di suoni potenti e sincopati e di immagini in ultracolorati visual. Volumi esagerati e ritmi pazzeschi per la chiusura di serata.

Stasera si cambia registro con THE JESUS AND MARY CHAIN, prima di loro i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, ELEPHANT BRAIN e BRUCHERÒ NEI PASCOLI.

Foto e report Paolo Pavan/QP

