Auto contromano a Carmagnola: anziana fa inversione al casello per il Telepass bloccato

CARMAGNOLA – Ieri, venerdì 30 agosto 2024, all’ora di pranzo, un’anziana italiana alla guida di una Ford Ecosport ha commesso una grave imprudenza al casello dell’autostrada Torino-Savona a Carmagnola. Quando il Telepass non ha funzionato e le sbarre non si sono aperte, la donna ha deciso di non fermarsi per richiedere assistenza tramite il tasto di chiamata, ma ha scelto di fare retromarcia e poi inversione di marcia.

Percorrendo circa 150 metri contromano, ha tentato di tornare sulla corsia di ingresso, creando una situazione di potenziale pericolo. Fortunatamente, un’altra automobilista ha notato la situazione e, con un intervento deciso, ha convinto la donna a invertire nuovamente il senso di marcia e a tornare sui suoi passi.

Alla fine, il personale dell’autostrada è intervenuto per aprire la sbarra, permettendo così alla donna di proseguire nel suo viaggio. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

