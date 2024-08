Incendio al Forte di Exilles: fiamme spente rapidamente dai Vigili del Fuoco

EXILLES – Allarme nella serata di venerdì 30 agosto 2024 al Forte di Exilles, dove un incendio ha interessato la zona del ponte levatoio interno, che è stata prontamente transennata per motivi di sicurezza. Fortunatamente, l’emergenza è stata rapidamente risolta grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto con squadre provenienti da Susa, Chiomonte e Oulx. Le fiamme, causate presumibilmente da una cicca di sigaretta abbandonata che ha incendiato alcune sterpaglie sotto il ponte, sono state domate in breve tempo. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese