Riapre piazza della Repubblica a Torino: conclusi i lavori, tornano tram e bus

TORINO – Nella mattinata di oggi, sabato 31 agosto 2024, è stato rimosso il cantiere in piazza della Repubblica a Torino, consentendo il ritorno al percorso originale delle linee Gtt 3 e 16. In particolare, la linea 3 riprenderà il servizio tranviario, interrotto a causa dei lavori iniziati nell’estate del 2021. I lavori, suddivisi in tre lotti e programmati durante il periodo estivo per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, si sono conclusi con la sostituzione degli scambi tranviari e di un tratto di rotaie sul lato ovest della piazza.

Via Cigna riapre ai bus dal 2 settembre

Da lunedì 2 settembre, i bus torneranno a transitare in via Cigna, dove è stata ultimata la revisione dell’impianto tranviario. In particolare, la linea bus 10N riprenderà il suo percorso ordinario. I lavori, iniziati il 1° luglio, non solo hanno migliorato l’efficienza del servizio tranviario, ma hanno anche preparato l’area per futuri interventi di riassetto della viabilità nella vicina piazza Baldissera, previsti per il 2025.

