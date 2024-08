Terzo Valico: il problema dei materiali blocca i lavori

PIEMONTE – Il progetto del Terzo Valico, che attraversa Piemonte e Liguria, affronta ora un nuovo problema relativo ai materiali. Migliaia di blocchi di cemento armato, acquistati tramite un appalto da 30 milioni di euro per costruire i 27 chilometri di galleria sotto l’Appennino, risultano ora inutilizzabili e devono essere smaltiti.

La causa di questo imprevisto è legata alla difficoltà incontrata con le rocce nello scavo a sud. Le talpe (i grandi macchinari destinati a posare direttamente i conci per la volta della galleria) sono state ferme dal 2022 a causa delle rocce troppo friabili. Di conseguenza, lo scavo tra Arquata Scrivia e Voltaggio è stato interrotto e i lavori procedono ora con metodi tradizionali come colpi di martello e gettate di cemento. I blocchi di cemento inutilizzati vengono stoccati in aree dismesse e successivamente inviati a Rocca Grimalda e Castellazzo Bormida per essere polverizzati, nel tentativo di limitare il danno economico.

Il progetto, che ha un costo superiore ai 7 miliardi di euro per 53 chilometri di galleria, sta affrontando numerose difficoltà, inclusa la presenza di amianto e gas. Se i problemi non verranno risolti entro il 2026, data limite per completare i lavori, esiste il rischio di perdere i fondi PNRR assegnati all’opera.

