Allerta gialla per temporali in Piemonte: prevista instabilità per tutta la settimana

PIEMONTE – Sta ufficialmente arrivando l’autunno in Piemonte: per oggi pomeriggio e domani, sono previsti temporali diffusi su tutta la regione.

Come si legge sul sito della Regione Piemonte, infatti, «Il primo giorno di autunno meteorologico si annuncia con il cedimento del promontorio di alta pressione che ha caratterizzato il tempo sul Mediterraneo e l’Europa centrale». Per questo motivo, a partire da oggi pomeriggio, è previsto un aumento dell’instabilità, che raggiungerà il proprio picco domani mattina, con temporali talora intensi soprattutto sui settori occidentali della regione.

Arpa ha anche emesso l’allerta gialla per temporali oggi sulle Alpi occidentali, in estensione domani alle pianure: «Instabilità in aumento da oggi pomeriggio, dapprima lungo le Alpi e successiva intensificazione dei fenomeni, che si estenderanno alle pianure soprattutto occidentali, con possibili temporali forti associati a raffiche di vento e grandine piccola. Nel pomeriggio di domani, nuovi temporali in sviluppo lungo l’arco alpino».

Nel resto della settimana, il progressivo avanzamento di una saccatura in discesa dalle Isole Britanniche porterà ad un ulteriore peggioramento del meteo, a partire da giovedì.

