Mahmood sul palco del TOdays Festival

TORINO – E venne sabato sera al TOdays Festival. Si avvia al termine il nuovo TOdays di Fondazione Reverse al parco della Confluenza, che cambia registro rispetto alle sere precedenti e porta sul palco, come headliner, MAHMOOD, ormai celebre cantautore e artista pop nostrano.

Famoso per la doppia vittoria al festival di Sanremo, una in coppia con Blanco, Alessandro Mahmoud, il suo vero nome, ha chiuso la settimana con quasi due ore di show e con i suoi celebri tormentoni, come “Brividi”, “Ra TA AT”, “Soldi” e “Tuta Gold”. Pubblico eterogeneo, famiglie e molti bambini, coinvolti nello show da Mahmood stesso che è più volte sceso in transenna per cantare con loro. Serata all’insegna del divertimento e del ballo che ha visto prima di lui salire sul palco A TOYS ORCHESTRA, gruppo campano pop-rock di estrazione sixties/seventies di scuola british, che da oltre vent’anni solca i mari della nostra penisola.

A riscaldare il pubblico prima dell’ingresso dell’ospite più atteso ci hanno pensato JUPITER & OKWESS, incredibile gruppo musicale originario del Congo, che unisce le tradizionali sonorità africane del loro paese alle sonorità più moderne del rock. Ne viene fuori un potente mix, arricchito dalle collaborazioni con Damon Albarn dei Blur e dei Gorillaz, dal violinista Warren Ellis dei Bad Seeds di Nick Cave, e da Robert del Naja (aka “3D”) dei Massive Attack. Energia e balli sfrenati con al centro Jean-Pierre Bokondji, in arte Jupiter, che ha invitato il pubblico sul palco a ballare insieme a lui. Grandi applausi per quella che è stata forse la band rivelazione di questo TOdays.

Lunedì sera si chiude, con il pezzo da novanta: i MASSIVE ATTACK, pluricelebrato gruppo musicale britannico, che ha formato la scena di Bristol dal finire degli anni ’80 e fondatore del genere trip hop.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese