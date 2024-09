MotoGp, brutta caduta per Pecco Bagnaia in corsa ad Aragon

ARAGON – Brutta caduta oggi per Pecco Bagnaia in gara alla MotoGp di Aragon: dopo essere arrivato nono nella MotoGp Sprint Race di ieri, oggi Pecco è caduto al 19esimo giro di pista, mentre tentava di superare Alex Marquez per conquistarsi il terzo gradino del podio.

Nel corso del sorpasso, la moto di Bagnaia e quella di Marquez si sono toccate, scaraventando entrambi i piloti fuori pista. L’incidente sembrava molto grave per il campione di Chivasso, che è rimasto schiacciato tra l’asfalto e la moto dell’avversario. Per fortuna, però, la scivolata sulla ghiaia non ha causato gravi danni a Pecco, che è stato portato al centro mentre già camminava sulle sue gambe e con solo una forte contusione alla clavicola sinistra.

A conquistare la vittoria, dominando il MotoGp di Aragon, alla fine è stato Marc Marquez. Bagnaia, dopo questa prestazione, dovrà recuperare 23 punti su Jorge Martin. Il prossimo appuntamento è per domenica 8 settembre al Misano Wolrd Circuit Marco Simoncelli per il MotoGp di San Marino.

