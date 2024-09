Incendio all’alba a Torino: fiamme in un appartamento causate da un monopattino elettrico

TORINO – Paura all’alba di oggi in via Baracca, nel quartiere Rebaudengo-Fossata a Torino, dove un incendio ha distrutto un appartamento. Intorno alle 5 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, utilizzando carro autorespiratori e un’autoscala per domare le fiamme che si erano sviluppate in un alloggio al secondo piano di un edificio di cinque piani.

La causa del rogo è stata attribuita a un monopattino elettrico, che avrebbe innescato le fiamme all’interno dell’appartamento. I danni all’interno della casa sono stati gravi, rendendo l’abitazione inagibile. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale e un tecnico comunale per valutare i danni e garantire la sicurezza dell’edificio.

