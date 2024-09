Nuovo record di caldo a Torino: raggiunti 32,7 gradi il 1° settembre

TORINO – Domenica 1 settembre 2024, i termometri dell’aeroporto di Torino Caselle hanno registrato una temperatura massima di 32,7 gradi, superando di 0,5 gradi il precedente record per il mese di settembre. Questo nuovo primato rappresenta anche un record per l’inizio dell’autunno meteorologico, che per i meteorologi comincia il 1° settembre, a differenza dell’autunno astronomico che inizia il 21 settembre, basandosi sulla lunghezza delle giornate.

Il precedente record era stato stabilito il 4 settembre 2009. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, i tanto attesi temporali hanno portato un calo delle temperature. Questo nuovo picco di caldo estivo rappresenta un ulteriore segnale del cambiamento climatico che sta influenzando anche la nostra regione. La notizia è stata diffusa dai meteorologi del Centro Meteo Piemonte.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese