Peste suina, abbattuti altri 3700 maiali in un allevamento di Novara

NOVARA – La peste suina ha ormai colpito duramente il novarese. Dopo Trecate, Vinzaglio e Lignana è stata la volta di Olengo, paesino in cui si è scoperto un nuovo focolaio che ha portato all’abbattimento di 3700 maiali. Sono ancora in corso le procedure di sanificazione dell’allevamento.

Nella provincia di Novara sono ormai 15 mila i suini abbattuti negli allevamenti. Questo è il quinto focolaio di peste suina accertato in Piemonte, a cui vanno ne sommati 18 in Lombardia e 1 in Emilia Romagna.

Le nuove regole

Per cercare di contenere l’epidemia il 29 agosto è entrata in vigore una nuova ordinanza che prevede regole molto stringenti per gli allevatori delle zone a rischio. Vietata la movimentazione di suini e personale, rinvio delle manutenzioni non indispensabili, niente mercati e fiere del settore. Negli allevamenti tute e calzari monouso e chi entra deve garantire di non aver visitato altri allevamenti nelle 48 ore precedenti o di essere stato in boschi dove è segnalata la presenza di cinghiali.

