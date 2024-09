Allerta legionella a Moncalieri: caso registrato in un condominio di via Serao

MONCALIERI – A Moncalieri è stato sollevato un allerta sanitario dopo che è stato identificato un caso di legionella in un condominio situato in via Matilde Serao.

Misure di sanificazione urgenti

In seguito alla scoperta del batterio, il Comune ha disposto immediatamente la sanificazione degli impianti idrici dell’edificio, ritenendo che l’episodio rappresenti un serio rischio per la salute pubblica.

Indagini e intervento dell’ASL

L’ASL To5 ha effettuato prelievi dai quali è emersa la presenza del batterio, portando all’ordinanza comunale per le misure igieniche necessarie. Al momento, non sono stati segnalati altri casi di legionella né nella zona né nel resto di Moncalieri.

