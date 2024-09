Tassista rapinato sotto minaccia di un coltello, il bottino è di 10 euro

TORINO – Un tassista è stato rapinato nella notte tra il 29 e il 30 agosto a Torino da due uomini che aveva caricato in auto poco prima. Saliti a Madonna di Campagna i due si sono fatti portare in via Casteldelfino ma qui, alla richiesta del pagamento della corsa da parte dell’autista, uno dei due ha tirato fuori il coltello minacciando di accoltellarlo.

Misero il bottino. Solo 10 euro e un telefono cellulare. L’autista ha poi chiamato il 118 con un altro telefono e poco dopo uno dei due responsabili è stato identificato e arrestato. Aveva ancora con sè il coltello con cui ha compiuto la rapina.

