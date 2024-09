Alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola In Arte Roger fa suonare una pianta

CARMAGNOLA – Avete mai suonato un peperone? Quasi tutti possono affermare di conoscere il gusto e il profumo, ma il suono del peperone? In anteprima assoluta per la 75esima Fiera Nazione del peperone di Carmagnola in programma nel centro di Carmagnola fino a domenica 8 settembre, il cantautore In Arte Roger, compone canzoni con la chitarra attraverso un dispositivo “PlayPlants”, ideato da Edoardo Taori. Questo strumento è in grado di convertire le vibrazioni elettriche di ogni pianta in note musicali, dando vita a dei veri e propri brani.

“Sono uno dei cantautori della PlayPlants orchestra – dice In Arte Roger – grazie a questo dispositivo la pianta è in grado di rispondere alle note e interagire con me attraverso i suoi impulsi vitali”.

La Fiera Nazionale del peperone di Carmagnola è appuntamento cultural-gastronomico imperdibile della durata di dieci giorni che celebra uno dei prodotti più pregiati e caratteristici del territorio, il peperone. L’evento dedicato alla scoperta e degustazione delle diverse tipologie di peperone vanta anche di un ricco calendario di appuntamenti e incontri culturali, durante il quale non mancheranno ospiti illustri, interviste e premiazioni. Un appuntamento imperdibile per gourmet, famiglie e appassionati con disfide gastronomiche, show-cooking e degustazioni, tutte ad ingresso gratuito nelle vie principali del centro di Carmagnola.

Appuntamento a Carmagnola con la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone dal 30 Agosto all’8 Settembre con ingresso gratuito. Una kermesse cultural-gastronomica organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta da Sgp Grandi Eventi.

