Collegno: i futuri genitori non arrivano in tempo in ospedale e il piccolo nasce in tangenziale

COLLEGNO – Stanno bene i genitori e il piccolo nato, nel pomeriggio di oggi in una piazzola di sosta vicino Savonera, frazione del comune di Collegno. Proprio qui, infatti, la donna ha partorito il suo bambino che, evidentemente, aveva tanta fretta di nascere.

I fatti

Secondo quanto riporta La Stampa, le pattuglie della polizia stradale, arrivate all’altezza di Savonera, hanno scorto una automobile ferma in corsia di emergenza. Gli agenti si sono avvicinati per dare un aiuto a un eventuale conducente in difficoltà, invece il futuro papà è uscito dall’abitacolo e ha spiegato agli agenti cosa stava accadendo: la moglie stava per partorire e bisognava correre all’ospedale Martini.

Non c’è stato il tempo: la donna ha dato alla luce il suo bimbo da sola. Gli agenti hanno chiuso la parte di piazzola interessata così da non far fermare altri veicoli. Le stesse pattuglie che, appena il piccolo è nato, hanno scortato tutti in ospedale per le cure del caso.

