Fanno saltare un bancomat ma non riesce il colpo: partono le ricerche da Santena

SANTENA – Sono arrivati al bancomat della Cassa di Risparmio di Savigliano in via Vittorio Veneto a Santena con il volto celato da maschere di carnevale, poi hanno prelevato una cifra minima aspettando che si aprisse la fessura del denaro per inserire la cosiddetta “marmotta”, una paletta con all’estremità dell’esplosivo.

L’esplosione non è riuscita però a scardinare completamentte la macchina, ha però svegliato gli abitanti della zona alle 3:30 di notte e questo ha impedito ai malfattori di armeggiare a lungo sul bancomat.

Dalle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno appurato che sono in tre e che sono scappati dalla banca a bordo di un’Audi grigia in direzione di Carmagnola. Scattano ora le ricerche dei tre malviventi maldestri, dato che non sono neanche riusciti a portare via un euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese