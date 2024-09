Il festival Fantasy al Forte di Fenestrelle si rivela una fregatura, piovono le proteste

FENESTRELLE – Avrebbe dovuto essere “Il più grande universo Fantasy d’Italia” ma si è rivelato una fregatura male organizzata, molti dei partecipanti non hanno avuto problemi a definirlo una vera e propra truffa. Si tratta di “Terra di mezzo“, evento organizzato da Dimensione Eventi il 31 agosto e 1 settembre e che effettivamente è annunciato in pompa magna sul sito.

Al costo di 28 euro i partecipanti sono arrivati un po’ da tutta Italia, da Venezia, Milano, Padova, ma hanno dovuto fare i conti con un’organizzazione poco o nulla funzionale. “Non ci stiamo a lasciar correre per l’ennesima volta di fronte ad un evento fantasy in cui si viene trattati come bestiame, – racconta chi ci scrive – ore di coda, costi assurdi, cibo poco, freddo, due bagni per migliaia di persone, nessun comfort, scenografie imbarazzanti”.

“3 bancarelle in croce, organizzazione pessima – si legge in uno dei commenti più dettagliati – (son riusciti a rimanere senza corrente, finire cibo e acqua che costavano pure tantissimo), spettacolo ridicolo che potrebbe piacere solo a bambini dell’asilo (10 attori di cui solo 2 parlanti, gli altri 8 praticamente delle comparse), stand di intrattenimento con attori che non ci sono o si fanno i fatti loro ignorandoti e si contano sulle dita di una mano quelli con costumi fatti bene, la zona adibita a stalla è un prato a caso con letteralmente nulla se non un po’ di letame e il cartello, code infinite per tutto (ore e ore anche solo per entrare), “biglietto combinato” e poi il castello non lo puoi visitare

senza fare un altro biglietto ancora (quindi combinato di cosa?), sul sito si parla delle saghe più famose (harry potter, signore degli anelli, narnia, trono di spade) e poi non c’è letteralmente NULLA di inerente, scrivono e si vantano ovunque che è “la più grande fiera fantasy d’italia” inutile dire che di grande hanno solo il prezzo…. 30 euro a persona per sto scempio”

L’evento Facebook è stato subissato di commenti di protesta come questo, al punto che gli organizzatori hanno poi deciso di cancellarlo. Vi lasciamo qui alcuni dei commenti, che raccontano di ore di coda all’ingresso, parcheggi insufficienti, costi altissimi per il cibo (“pezzo di focaccia + bibita e patatine a 18 euro”) e qualità dell’offerta scarsa e scadente. Stesso discorso per le recensioni su Google, tutte negative.

Il Forte di Fenestrelle, a firma del Presidene Juri Bossutto, ha diramato un comunicato che spiega il punto di vista di chi ha ospitato l’evento.

Prendiamo atto in data odierna delle numerose lamentele espresse da chi ha partecipato alla manifestazione indicata in oggetto .

Siamo ovviamente molto dispiaciuti per quanto successo che non rientrava certamente nelle nostre intenzioni e volontà e vogliamo scusarci con tutti in quanto l’evento, seppur organizzato e gestito da altri (Dimensione Eventi, società con cui in passato si era collaborato con un loro esponente con il progetto Scenario Montagna e che aveva portato in Fortezza spettacoli molto validi ed apprezzati), si è svolto all’interno del Forte di Fenestrelle che è una struttura militare di proprietà demaniale data in concessione esclusiva a questa Associazione per il suo recupero e valorizzazione, cosa che facciamo con grande passione da oltre trenta anni .

Noi ci eravamo preoccupati di fare intervenire gli amici della protezione civile di Venaria Reale che come sempre sono venuti in nostro aiuto per gestire al meglio il servizio di viabilità e parcheggio nelle aree antistanti la fortezza.

Quando poi abbiamo visto le consistenti code di spettatori in attesa di accedere all’evento,abbiamo organizzzato in tutta fretta mini visite guidate alla fortezza originariamente non previste per cercare di alleviare, per quanto era possibile, il disagio di chi stava aspettando l’inizio dello spettacolo.

Sulla qualità dello stesso e sul costo economico richiesto per la partecipazione nulla possiamo dire in quanto, come già ribadito, ne siamo completamente estranei essendoci noi limitati a mettere a disposizione il “contenitore” per poterlo svolgere.

Chiediamo comunque ancora scusa a tutti coloro che hanno lamentato disagi e formulato proteste invitandoli a venirci a trovare al più presto per passare una piacevole giornata al Forte di Fenestrelle con una delle tre tipologie di visite guidate che da tanti anni proponiamo ai numerosi turisti che ci vengono a trovare.

Si attende ancora una qualunque comunicazione da parte dell’organizzatore Dimensione Eventi, dei quali siamo ovviamente a disposizione per dare spazio alla loro versione dei fatti.

