Ancora polemiche sull’evento Terra di Mezzo, ma intanto ne spunta un altro

TORINO – Continuano le polemiche relativamente all’evento Terra di Mezzo, che si è svolto nel weekend del 31 agosto e primo settembre al Forte di Fenestrelle (trovate qui tutta la vicenda). Chi ha partecipato si sta muovendo per chiedere il rimborso a Ticket One continuando a protestre sugli spazi social a disposizione.

Gli organizzatori Dimensioni Eventi, che per il momento sono gli unici a non aver fatto sentire la loro voce nè sui social nè sul sito nè con un comunicato, hanno cancellato l’evento su Facebook dopo aver nascosto tutti i commenti (che però sono ancora evidenti sulle recensioni Google) ed hanno anche fatto sparire il sito dedicato, che da ieri risulta irrangiungibile.

Il mistero però si infittisce perchè in una pagina interna del sito di Dimensione Eventi (ma potrebbe essere una pagina di lavorazione) è comparso un nuovo evento La Terra di Mezzo, annunciato per questo fine settimana (6-7-8 settembre). Non compare però però la location nè le modalità di partecipazione.

