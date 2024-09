Torino: trovato con 8 dosi di cocaina e quasi trecento euro, arrestato un pusher

TORINO – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti

Transitando ripetutamene nell’area compresa tra via Aosta, corso Giulio Cesare e i Giardini Alimonda, gli agenti hanno notano due persone confabulare in via Aosta. Successivamente uno dei due ha consegnato due involucri all’altro in cambio di alcune banconote.

I due poi si sono separati in direzioni differenti. L’acquirente fermato ha consegnato i due involucri contenenti sostanza stupefacente, tuttavia si è rifiutato di dichiarare quanto accaduto, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà per favoreggiamento.

Anche l’altra persona è stata fermata da personale del Commissariato in via Lodi. Il trentottenne è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e di quasi trecento euro in contanti. Per l’uomo è scattato l’arresto per spaccio.

