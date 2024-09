Nasce in tangenziale, nel traffico caotico a Torino

TORINO – Immaginate di rimanere bloccati nel traffico caotico della propria città con code che sembrano non finire mai e con autisti impazienti. Ecco, ora aggiungeteci anche una gravidanza giunta al termine.

Sembra la scena di un film? E invece no.

Questo è quanto è successo ad una donna nel tardo pomeriggio di ieri, all’altezza dell’uscita Savonera, a Torino.

Una nascita particolare

La coppia si stava dirigendo in ospedale per il travaglio ma si sono ritrovati intrappolati nel traffico. La futura mamma ha cominciato ad avvertire contrazioni sempre più forti, così il marito comprendendo che non avrebbero fatto in tempo a raggiungere l’ospedale ha immediatamente allertato i soccorsi.

Mentre l’ambulanza era in arrivo una pattuglia della polizia stradale hanno prontamente compreso la gravità della situazione e si sono adoperati per assistere alla donna che ha così, dato alla luce il suo bambino.

Dopo il parto, la famiglia è stata scortata fino all’ospedale Martini di Torino.

