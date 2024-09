Andrea Vavassori vince il doppio misto agli US Open insieme a Sara Errani

NEW YORK – Il tennis italiano sta avendo un momento di grazia con numerosissimi campioni a dominare i tornei sia nei singolari che nei doppi. Il torinese Andrea Vavassori, famoso per la coppia con Simone Bolelli, ha fatto coppia come alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Sara Errani, campionessa olimpica con Jasmine Paolini nel doppio femminile, e domina in due set il duo di casa Young e Townsend. Dopo un primo set combattuto fino al tie break, la coppia Vavassori Errani non lascia neanche un punto agli avversari vincendo con il punteggio di 7-6 (0). Il secondo set fila più liscio anche se gli americani non mollano recuperando un break, ma sono i due italiani a gestire il gioco, conquistando tre championship point sul 6 a 5 e realizzando al terzo tentativo il risultato di portare a casa il primo titolo slam per un doppio misto italiano.

