Chi era Paolo Tartaglino, 57enne morto nell’incidente a Rivoli

RIVOLI – 57 anni di Rosta, Paolo Tartaglino è morto in un incidente nel tardo pomeriggio di martedì 3 settembre a Rivoli. Vicepresidente dell’Associazione Italiana Editori, lavorava da vent’anni in Lattes Editori come direttore editoriale. In AIE si occupava del Gruppo Educativo nel ruolo di presidente.

Laureato in ingegneria civile, tutta la sua carriera è ruotata intorno all’editoria scolastica: ha incominciato nella redazione di Petrini editore, successivamente in Paravia (in seguito Pnm) e infine in Lattes.

“Paolo Tartaglino era non solo un professionista di eccezionali capacità in un mondo complesso e difficile quale è quello dell’editoria scolastica, ma era anche una persona sempre disponibile al confronto, attenta alle posizioni degli altri e per questo capace di individuare soluzioni costruttive e costruire dialoghi con i suoi interlocutori”, ha dichiarato a Repubblica il presidente di Aie, Innocenzo Cipolletta. “L’editoria italiana perde un protagonista autorevole. Abbiamo tutti conosciuto la sua profonda umanità, il suo garbo, la sua capacità di sorridere, di ascoltare e di fare sintesi per il bene della categoria. In questo momento di dolore ci stringiamo alle persone a lui care”, ha aggiunto Cipolletta.

