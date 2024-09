Chi vende prodotti online e usa la piattaforma Stripe da ora potrà accettare anche pagamenti con Satispay

PIEMONTE – I commercianti che hanno adottato la piattaforma Stripe per vendere i propri prodotti online ora potranno accettare pagamenti effettuati anche tramite Satispay.

É questo il risultato dell’ultima partnership siglata dall’impresa piemontese, nata dall’idea di tre cuneesi (Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta).

Nel concreto, il cambiamento riguarda solo le persone o le imprese che mettono in vendita online alcuni prodotti e che per accettare i pagamenti hanno adottato Stripe. Che cos’è Stripe? É una “piattaforma di infrastrutture finanziarie”: una sorta di applicazione in cui le imprese iscritte possono scegliere i diversi metodi di pagamento tramite cui ricevere i soldi della vendita. Attualmente Stripe mette a disposizione 100 metodi di transazione: addebito SEPA, Google Pay, Pay Pal, Appla Pay, We Chat. In questo contenitore di opzioni da ora ci sarà anche Satispay.

Questo accordo con Stripe è l’ultimo di un’operazione di espansione della società con radici piemontesi. Solo ad aprile era stato ufficializzato l’accordo con il gigante dei pagamenti “Worldpay”.

