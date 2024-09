Donna di Torino lavora per due mesi come medico a Bordighera ma ha solo la terza media

IMPERIA – Ha lavorato come medico da luglio a settembre 2023 all’ospedale Saint Charles di Bordighera visitando pazienti e prescrivendo cure, ma un medico non lo era assolutamente, anzi i suoi studi si erano fermati alla terza media.

Enrica Massone, torinese, era riuscita a farsi assumere presentando una serie di documenti falsi e un curriculum inventato. Risultava essersi laureata in Medicina e chirurgia all’Università La Bicocca di Milano, di avere una specializzazione in Medicina interna e di essere iscritta all’Ordine dei Medici di Milano e inoltre di aver lavorato come medico nel Carcere di Torino. Era tutto falso ma Massone era riuscita comunque a superare i colloqui online.

Solo dopo un paio di mesi di lavoro (e 13 mila euro incassati di stipendio) i suoi colleghi si sono insospettiti ed hanno segnalato la cosa alla dirigenza, che ha fatto le verifiche e denunciato la donna. Ora dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione medica, truffa, tentata truffa e falso ideologico in atto pubblico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese