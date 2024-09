Pinerolo diventa il primo comune gentile del Piemonte

PINEROLO – Mercoledì 18 settembre la città di Pinerolo investirà sulla qualità della vita, la salute e il benessere della propria comunità, diventando il primo comune piemontese e il 60° italiano ad aderire ufficialmente al Movimento Italia Gentile, progetto internazionale fondato dal biologo naturalista e autore bestseller Daniel Lumera e promosso in Italia dall’Organizzazione di Volontariato My Life Design, volto a diffondere il valore della gentilezza concretizzandolo in progetti ad alto impatto sociale. L’iniziativa è promossa dalla Città di Pinerolo in collaborazione con il Rotary Club Pinerolo e CISS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo.

Alle ore 16.30, presso il Parco della Pace di Pinerolo, verrà sottoscritto il “Manifesto delle Città Gentili” dall’Assessora allo Sport Bruna Destefanis alla presenza di Daniel Lumera, un gesto concreto con cui Pinerolo esprime la condivisione di gentilezza, gratitudine, felicità, perdono e ottimismo, valori chiave di quella “biologia dei valori” che la scienza ha dimostrato avere un impatto diretto sul nostro DNA, aiutare a contrastare i mali del nostro secolo, come ansia, stress e depressione, e diffondersi positivamente nelle nostre relazioni e nella società in cui viviamo, con ripercussioni positive anche in termini di sostenibilità ed ecologia. Interverranno anche i partner del progetto: Valter Borgio, presidente Rotary Pinerolo e Agnese Boni, presidente CISS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo.

Il Parco della Pace e della Gentilezza

Con l’occasione, come primo atto concreto di adesione al Movimento, verrà inaugurato nel Parco il “Cammino dei 5 Valori” e arricchita l’intitolazione del luogo in “Parco della Pace e della Gentilezza”. Attraverso la semplice scansione di QRcode dislocati nel cuore del Parco, tramite i propri device mobili (tablet o smartphone), sarà possibile scoprire come allenare il muscolo della gentilezza lungo il percorso in cinque tappe ideato dall’associazione My Life Design ODV: un “percorso vita” per prendersi cura del proprio giardino interiore, attraverso il quale si sperimenteranno, tramite brevi meditazioni guidate e pratiche di consapevolezza, tutte precedute da esaustive spiegazioni introduttive, i benefici di 5 valori chiave, quali gentilezza, perdono, gratitudine, ottimismo e felicità.

A seguire, alle ore 18.00 la popolazione è invitata al Teatro Incontro (via Caprilli 31, Pinerolo) per un dialogo tra Daniel Lumera e il Vescovo Mons. Derio Olivero sui temi di Come se tutto fosse un miracolo, l’ultimo libro di Lumera pubblicato quest’anno da Mondadori, che affronta, nella semplicità e nella forza di insegnamenti intramontabili, come superare i momenti di crisi profonda e vivere ogni giorno come fosse un miracolo. Modera l’incontro Paola Molino, Direttrice dell’Eco del Chisone.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese