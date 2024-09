Sciopero dei treni domenica 8 settembre: possibili ritardi su Frecce, Intercity e i Regionali

PIEMONTE – Dalle 3 di domenica 8 settembre fino alle 2 di lunedì 9 settembre i treni potranno subire variazioni e soppressioni a seguito di uno sciopero nazionale di alcuni sindacati dei lavoratori del gruppo FS.

Secondo quanto comunicato da FS, i treni interessati dai disagi saranno le Frecce, gli Intercity e i regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

I servizi garantiti: i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Qui è disponibile la tabella con tutte le corse garantite da Trenitalia.

