Settimo Torinese, 39enne vittima di un incidente sul lavoro: macchinario gli amputa una mano

SETTIMO TORINESE – Si trova al momento all’ospedale Cto di Torino l’uomo di 39 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi.

L’uomo, di Ciriè, stava lavorando nella ditta Gei Aromitalia di strada Cebrosa quando, per cause in fase di accertamento, uno dei macchinari per lavorazioni alimentari che stava manovrando gli ha amputato la mano sinistra. La vittima del tragico incidente è stata trasportata in ospedale in elisoccorso

Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori Spresal dell’Asl To4. Si indaga su quanto accaduto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese