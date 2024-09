Trasporti Gtt, l’abbonamento giovani per gli under 26: tutte le info utili

TORINO – L’abbonamento Gtt Under 26 è rivolto a tutti i giovani sotto i 26 anni (l’ultimo mese valido per acquistare l’abbonamento è quello in cui si compiono i 26 anni).

Le tariffe agevolate ISEE sono riservate ai residenti o domiciliati a Torino con contratto di locazione intestato e regolarmente registrato o universitari domiciliati nelle residenze universitarie riconosciute dal Comune di Torino.

Quando può essere acquistato e dove si può utilizzare

L’abbonamento può essere acquistato in qualsiasi mese dell’anno ed è possibile viaggiare tutti i giorni sulle linee URBANE, SUBURBANE e in METRO.

Perché l’abbonamento Under 26 conviene

Quanto costa viaggiare con l’abbonamento Under 26? Come si legge sul sito del Gruppo Torinese Trasporti, se acquisti l’abbonamento annuale ordinario viaggi su tutta la rete urbana e suburbana con soli 70 centesimi al giorno (prezzo abbonamento annuale Under 26 ordinario / 365 giorni9: con € 258,00 prendi tram, bus e la metropolitana per 365 giorni quante volte vuoi e non ci pensi più. E se acquisti l’abbonamento con l’e-commerce è ancora più conveniente (€ 255,00).

Rete notturna Night Buster

Tutti gli abbonati alla rete urbana, compresi gli Under 26, possono utilizzare le linee della rete notturna Night Buster. Ogni venerdì, sabato e nei prefestivi i bus di tutte le linee notturne ti portano dai capolinea periferici al capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto.

Per tutte le informazioni su Night Buster, vai alla pagina dedicata.

Promozioni per gli abbonati

Grazie alle continue convenzioni con Enti, Musei, organizzazioni di eventi, ecc., GTT offre ai suoi abbonati annuali sconti sul biglietto per l’ingresso a mostre, festival, spettacoli, ecc.

Per conoscere tutte le promozioni per gli abbonati in corso, visita la pagina dedicata.

Rinnovi

Puoi rinnovare il tuo abbonamento “Under 26”:

sull’E-Commerce GTT con lo sconto di 3 € per l’abbonamento annuale a tariffa ordinaria

in una delle circa 750 rivendite GTT in Torino e Provincia con attivazione immediata e senza costi aggiuntivi (solo Tariffa Ordinaria)

alle emettitrici delle stazioni della metro (solo Tariffa Ordinaria)

ai parcheggi in struttura Palagiustizia, S. Stefano e Stura (solo Tariffa Ordinaria)

alla biglietteria di Rivarolo Canavese (solo Tariffa Ordinaria)

in tutti gli sportelli bancomat di Intesa Sanpaolo e di Unicredit con la commissione bancaria (solo Tariffa Ordinaria)

ai Centri di Servizi al Cliente GTT (prima prenota l’appuntamento con app ufirst) con il costo aggiuntivo sulla tariffa ordinaria di 5 € per la gestione della pratica.

Nuovi abbonati

Se invece vuoi richiedere per la prima volta l’abbonamento Under 26 puoi farlo:

sull’E-Commerce del sito GTT:

in omaggio la tessera Bip recapitata a casa con l’abbonamento già attivato, entro 10 giorni, senza spese di spedizione. In alternativa alla spedizione al domicilio, puoi richiedere in fase acquisto di ritirare la tessera Bip direttamente presso il Centro di Servizi al Cliente di Porta Nuova (senza appuntamento) a partire dal 3° giorno lavorativo successivo.

l’abbonamento annuale a tariffa ordinaria è scontato di 3 €

l’abbonamento annuale a tariffa ordinaria è scontato di 3 € se già possiedi la tessera Bip, in una delle cira 750 rivendite GTT in Torino e Provincia con attivazione immediata e senza costi aggiuntivi (solo Tariffa Ordinaria)

se già possiedi la tessera Bip, alle emettitrici delle stazioni della metro (solo Tariffa Ordinaria)

se già possiedi la tessera Bip, ai parcheggi in struttura Palagiustizia, Santo Stefano e Stura (solo Tariffa Ordinaria)

alla biglietteria di Rivarolo Canavese (solo Tariffa Ordinaria)

alla biglietteria di Rivarolo Canavese (solo Tariffa Ordinaria) ai Centri di Servizi al Cliente, previo appuntamento (per prenotare clicca qui oppure scarica sul tuo smartphone l’app ufirst); con l’abbonamento in omaggio la tessera Bip; sulla tariffa ordinaria viene applicato un costo aggiuntivo di 5 € per la gestione della pratica

Quali sono le tariffe

TARIFFA ORDINARIA: 258,00 €

TARIFFA AGEVOLATA ISEE:

FASCIA ISEE “A” (fino a 12.000 €): 158,00 €

FASCIA ISEE “B” (da 12.000,01 a 20.000 €): 178,00 €

FASCIA ISEE “C” (da 20.000,01 a 50.000 €): 208,00 €

Pagamento rateale

Si può acquistare l’abbonamento Under 26 annuale a tariffa ordinaria rateizzato in 10 rate rivolgendosi all’istituto bancario convenzionato. Non si possono rateizzare quelli agevolati acquistati a tariffe ISEE.

Con un unico finanziamento è possibile gestire tutti gli abbonamenti del nucleo famigliare.

Per richiedere il finanziamento del tuo abbonamento devi essere in possesso di tessera Bip.

Attivazione dell’abbonamento

Se non hai acquistato l’abbonamento presso una rivendita autorizzata GTT, un’emettitrice della metro, ai parcheggi in struttura Palagiustizia, Santo Stefano e Stura, la biglietteria di Rivarolo Canavese o un Centro di Servizi al Cliente, a partire dal giorno dopo l’acquisto e comunque prima di utilizzarlo, devi attivarlo presso le apposite validatrici presenti:

sui mezzi urbani (tram e bus) dotati di appositi validatori (vedi immagini)

nelle stazioni della metro

nelle stazioni della metro ai validatori posti all’esterno dei Centri di Servizi al Cliente.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese