Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto a La Loggia: quattro feriti gravi

LA LOGGIA – Nella tarda serata di ieri, si è verificato un grave incidente stradale in Via Vinovo a La Loggia, nel quale sono rimaste ferite quattro persone.

Probabilmente a causa dell’alta velocità a cui viaggiava o di un momento di distrazione, il conducente di un’auto con a bordo tre persone ha perso il controllo della vettura nei pressi dell’incrocio con via Carpaneto, andandosi a schiantare contro il muretto laterale della carreggiata.

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Moncalieri per i rilievi del sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere dell’auto. I quattro feriti sono poi stati portati in condizioni serie al Cto. L’impatto con il muretto è stato infatti molto violento ed il cofano della macchina è rimasto completamente distrutto.

