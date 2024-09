All’Università di Torino un convegno dedicato a Francesco De Bartolomeis, critico d’arte e docente: ecco il programma

TORINO – Giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Torino il convegno dedicato a Francesco De Bartolomeis, critico d’arte e professore emerito presso l’Università di Torino deceduto l’anno scorso.

Presso l’aula Magna della Cavallerizza si terrà il convegno dal titolo “Creatività, sistema formativo, arte. L’innovazione secondo Francesco De Bartolomeis”. Il programma dei due giorni è disponibile qui.

Per poco più di 30 anni, dal 1956 al 1988, De Bartolomeis fu uno degli intellettuali più eclettici di quel periodo ha insegnato pedagogia presso l’Università di Torino. Spiega UniTo: “i laboratori in via Maria Vittoria, a Torino, hanno rappresentato per molti anni la sede in cui centinaia di studenti e studentesse si sono avvicinati a quello che, qualche anno dopo, sarebbe stato denominato pensiero computazionale e avrebbe portato al coding. Altri si sono appassionati all’arte e alla pedagogia della creatività per sviluppare nei bambini competenze di pensiero critico. Tutti hanno appreso a lavorare in gruppo, e a far parte di veri team per la risoluzione di problemi”.

L’evento, oltre ad essere un occasione per commemorare il celebre docente, vuole essere anche un’opportunità per ripercorrere le tracce segnate dal pedagogista e riproporre un pensiero sempre al passo coi tempi e ancora oggi innovativo.

Grazie al lavoro di ricerca dell’Archivio dell’Università di Torino, negli spazi del convegno sarà allestita un’esposizione di materiali relativi alla carriera del docente.

