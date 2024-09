Lo Russo sull’automotive torinese: «Investiamo nell’industria, non nella cassa integrazione»

TORINO – Durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Torino, il sindaco Stefano Lo Russo ha dichiarato: «Meglio investire in infrastrutture industriali che in cassa integrazione», facendo eco a un tema cruciale per l’industria automobilistica torinese, attualmente in difficoltà. La provincia di Torino detiene il record di ore di cassa integrazione a causa della mancanza di nuove produzioni nel settore. Tuttavia, la Regione Piemonte sta cercando di attrarre il colosso automobilistico cinese Dongfeng Motor, proponendo due siti produttivi nella zona.

La visione del PD

Marcello Mazzù, segretario metropolitano del PD, ha ribadito l’impegno per una Torino attiva e produttiva tutto l’anno. L’obiettivo è colmare le carenze infrastrutturali e migliorare i collegamenti ferroviari e le strutture alberghiere, rafforzando il ruolo della città sia come polo industriale che turistico.

Focus su sanità e infrastrutture

Il PD ha inoltre sottolineato l’importanza di investire in grandi eventi e sicurezza. In vista del nuovo piano socio-sanitario, il partito è pronto al dialogo con la Regione Piemonte. Tra i temi in agenda per il futuro, spiccano il miglioramento delle aree verdi e l’avvio dei lavori alla metropolitana e a Piazza Baldissera, che inizieranno nel 2025 e dovrebbero concludersi entro la fine del mandato di Lo Russo.

