Pecco Bagnaia regala un weekend speciale ai pazienti dell’ospedale Regina Margherita al Gran Premio di San Marino

TORINO – Pecco Bagnaia, insieme alla moglie Domizia e con il supporto del Pecco Fan Club, ha regalato un’esperienza unica a otto pazienti di Casa UGI e dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, invitandoli a partecipare al Gran Premio di MotoGP di San Marino. I ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 16 anni, sono seguiti dal reparto di Oncoematologia pediatrica, diretto dalla professoressa Franca Fagioli, e stanno affrontando o hanno da poco concluso le terapie oncologiche.

Per loro, l’invito a un evento così importante rappresenta un momento di evasione e di ritorno alla normalità, in un periodo della vita segnato dalla malattia. Il viaggio è iniziato con la partenza in pullman dalla sede di Casa UGI a Torino, diretto al Misano World Circuit Marco Simoncelli. I ragazzi, accompagnati dai loro medici e accompagnatori, hanno ricevuto pass esclusivi che hanno permesso loro di accedere ai box e all’hospitality del Ducati Lenovo Team.

Il primo giorno dell’evento è stato carico di emozioni: dopo un pranzo all’interno del paddock, il gruppo ha assistito alla gara Sprint dalle tribune, per poi incontrare Pecco Bagnaia direttamente nel box Ducati. La giornata si è conclusa con il pernottamento in un hotel vicino al circuito, nel cuore di Misano.

Oggi i ragazzi torneranno in pista, godendosi il Gran Premio dalle tribune riservate del Pecco Fan Club, per vivere in prima fila tutta l’adrenalina di questo sport.

«Siamo davvero felici di poter condividere con i ragazzi di UGI un weekend così speciale durante il Gran Premio di casa» hanno dichiarato Pecco Bagnaia e la moglie.

Il presidente di UGI, professor Enrico Pira, ha espresso la sua gratitudine: «Ringraziamo di cuore Pecco, Domizia e tutto il Pecco Fan Club per questo weekend indimenticabile, che ha riempito di gioia i nostri piccoli pazienti. Per noi, Pecco e Domizia sono ormai un punto di riferimento».

La professoressa Franca Fagioli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per i giovani pazienti: «Questo fine settimana sarà ricordato per sempre dai bambini e ragazzi, che hanno potuto vivere momenti di leggerezza e felicità, nonostante le difficoltà che stanno affrontando».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese