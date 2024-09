Incendio di un box in borgata Lesna a Grugliasco: a fuoco tre moto d’epoca, inagibile balcone sovrastante

GRUGLIASCO – Importante incendio sabato 7 settembre, attorno alle 19.30, a un garage di via Tripoli 6, a borgata Lesna. I Vigili del fuoco di Torino e gli agenti della Polizia locale di Grugliasco, sono stati chiamati dai condomini per un incendio scaturito in un garage, a causa di carburanti e liquidi infiammabili utilizzati da un 32enne, militare di Lecce, affittuario del box, intento a riparare tre moto d’epoca.

Per cause, ancora da accertare, durante questi lavori di manutenzione ai tre motocicli, è scaturito un forte incendio che si è propagato fino al primo piano dell’abitazione, rendendo inagibile il balcone dell’appartamento sopra il box e distruggendo interamente il garage e le tre moto d’epoca parcheggiate all’interno.

Per spegnere l’incendio sono dovute intervenire due autobotti dei Vigili del Fuoco che stanno anche facendo gli accertamenti del caso e le attività di indagine per capire dinamiche e colpe.

