La signora Adelina compie 101 anni e riceve gli auguri del sindaco di Torino

TORINO – La signora Adelina Rita Mossetto ha festeggiato i suoi 101 anni presso la Residenza Giardino degli Aironi di emeis in zona Bertolla a Torino ed ha ricevuto a sorpresa gli auguri del sindaco Lorusso.

Adelina nasce il 9 settembre del 1923 a Cossombrato, un piccolo paese nella provincia di Asti, e attraversa gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, della quale conserva solo pochi ricordi. Quando è ancora giovane sposa Domenico, l’uomo con cui avrà due figli, Marisa e Gianfranco. Durante quegli anni vive a Torino, dove gestisce con grande dedizione due negozi di carta da parati: uno in Via Sesia e l’altro in Corso Giulio Cesare. Diventa anche nonna di due splendidi nipoti. Purtroppo nel 2020 Adelina affronta uno dei dolori più grandi della sua vita: la perdita della figlia Marisa. Nonostante questa terribile sofferenza, la sua forza d’animo le permette di elaborare il lutto con dignità e coraggio, rimanendo un esempio di resilienza per chi le sta accanto.

Le 101 candeline le ha spente in Residenza, circondata dall’affetto del figlio Gianfranco, del genero, di una sua cara amica e di tutto lo staff e la direzione della Residenza. Nel suo giorno speciale anche una sorpresa: gli auguri via posta del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo.

