Metropolitana di Torino ferma per circa 30 minuti nell’ora di punta: passeggeri al buio nei treni fermi

TORINO – Questa mattina, tra le 8:40 e le 9:05 c’è stato un problema con la metropolitana di Torino. Un disguido tecnico a una porta della banchina di Torino Porta Nuova ha bloccato il servizio per circa mezz’ora. Alcuni passeggeri lamentano di essere stati al buio chiusi nei vagoni in attesa che risolvessero il problema.

Un disservizio, quello della metropolitana di Torino, che è un continuo, e che neanche la pausa tecnica di un mese è servito a migliorare. Anzi, già a quattro giorni dalla riapertura la fermata Nizza è andata fuori uso per un principio d’incendio in cui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e che ha causato la chiusura della stazione.

Per non parlare dello scempio delle scale mobili, non ancora tutte funzionanti nonostante un mese di chiusura. Protestano le opposizioni. Parla il capogruppo M5s Andrea Russi: “Dopo il mese di stop, dopo le scale mobili in avaria, questa mattina la metro è stata di nuovo ferma per 30 minuti per cause tecniche. In qualsiasi altra città al mondo sarebbero già saltate le teste dei responsabili della qualità di questo servizio gravemente deficitario. Sindaco – chiosa -, quando torni su questo pianeta?”.

Foto di Paolo Pavan

