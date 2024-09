Torino: il cadavere di una donna trovato sul balcone di casa

TORINO – A qualche ora da una tragedia simile avvenuta nella giornata di oggi a Venaria, una donna si è tolta la vita in un palazzo di corso Tassoni a Torino.

Secondo quanto riportato da Torino Today, a dare l’allarme sono stati gli stessi residenti. Sono stati loro, infatti, a vedere il corpo della donna appeso al balcone.

Sul posto si sono recati i sanitari, ma per la donna ormai non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco di Torino che hanno rimosso il corpo e i carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net

