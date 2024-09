Droga nei boschi della Valle Elvo: arrestati due pusher

VALLE ELVO, BIELLA – Due pusher sono stati arrestati nei boschi della Valle Elvo, nel Biellese per spaccio.

Alla vista dei militari, i due hanno tentato di darsi alla fuga gettandosi nel fitto del bosco ma sono stati immediatamente bloccati.

In tasca avevano dosi di droga, mentre vicino ad un accampamento che i due avevano creato, nascosti tra la vegetazione, i carabinieri hanno rinvenuto borse e sacchetti contenenti circa 3 etti di cocaina, 50 grammi di eroina, 70 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, telefoni cellulari, quasi 5.000 euro in contanti ed una spada katana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese