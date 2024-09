Piemonte: da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di euro per la crescita delle imprese

TORINO – Da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di euro per le imprese del Piemonte grazie a Il tuo futuro è la nostra impresa, il nuovo programma del Gruppo bancario che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di PMI e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori.

Il programma è stato presentato oggi agli imprenditori torinesi in un evento che ha coinvolto l’Associazione delle Piccole e Medie Imprese alla presenza di Brigitte Sardo, Vicepresidente Api Torino. Nell’incontro presso la sede di API in via Pianezza, Associazione e Banca hanno condiviso l’importanza di favorire nuovi investimenti per la competitività del territorio, accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo.

Il tuo futuro è la nostra impresa punta ad accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando l’accesso alle nuove misure del PNRR e intervenendo su tre ambiti prioritari: transizione 5.0 ed energia, sviluppo estero e nuovi mercati, progresso digitale e sicurezza.

Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo: “Con questa iniziativa, non solo mettiamo a disposizione 10 miliardi di euro riservati al Piemonte, ma accompagniamo le imprese nell’individuare gli investimenti necessari, le aiutiamo a fare formazione e ad accedere a Transizione 5.0 beneficiando di importanti crediti d’imposta. Quest’ultima è un’opportunità unica e molto attesa, ma richiede rapidità ed efficacia nella presentazione di progetti.

Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione la piattaforma gratuita Incent Now e attivato un accompagnamento mirato per le aziende interessate. Ci sono – conclude Cappellari – i presupposti per una ripresa degli investimenti ed anche per alimentare ulteriormente la crescita della filiera. Il tuo futuro è la nostra impresa è infatti un’opportunità anche per le piccole imprese, in particolare per quelle che sosteniamo attraverso le 86 filiere clienti in Piemonte per un totale di 4.400 aziende fornitrici”.

