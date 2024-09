Chiude l’Irish pub di Torino, al suo post un condominio “smart”

TORINO – Aperto dal 1995 su corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Porta Nuova, lo Shamrock Inn chiude definitivamente i battenti sabato 2 novembre. Una data simbolica per una fine che però spera di rinascere in un altro luogo, magari anche più piccolo, ma con la caratteristica atmosfera da pub irlandese.

Al suo posto verrà costruito una serie di appartamenti “smart” per una Torino sempre più città europea. Se da una parte l’inesorabilità del tempo (quasi trent’anni) è abbastanza inevitabile, dall’altra i nuovi titolari, subentrati nel 2019 e che hanno subito già la batosta del lockdown, non si arrendono.

“Proviamo un grande rammarico – dice Alessandro Carbonara a Torino Oggi, uno dei proprietari -. Abbiamo tentato in ogni modo di evitare questo epilogo, rivolgendoci a diversi consulenti e avvocati, ma ora ci troviamo con le spalle al muro”. Continua però Carbonara: “Abbiamo riportato in vita lo Shamrock una volta e siamo pronti a farlo di nuovo. Questo posto è parte di noi. Stiamo cercando una nuova sede, anche più piccola inizialmente, per ripartire”.

