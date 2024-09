Mamma e bimba investite da un’auto a Torino, tra via Arduino e via Giordano Bruno

TORINO – Una mamma con la sua bambina sono state investite in bicicletta da un’auto a Torino, all’incrocio tra via Arduino e via Giordano Bruno. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi, giovedì 12: l’auto, guidata da una persona anziana, non ha visto le due passanti e ha inchiodato subito dopo l’impatto, trascinando la bici con le due vittime per alcuni metri.

Mamma e piccola sono state trasportate in ambulanza al Cto di Torino.

