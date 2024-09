Polizze RC professionali: tipologie, normative e costi

La Polizza di Responsabilità Civile Professionale, o RC professionale, è una copertura assicurativa obbligatoria per gli iscritti ad un albo. Scopriamo nel dettaglio le principali tipologie di polizze RC proposte dal mercato con soluzioni studiate appositamente per medici, avvocati, architetti, geometri, ingegneri e commercialisti.

Che cos’è, e cosa copre la polizza RC professionale

La Polizza di Responsabilità Civile Professionale, o RC professionale, è una copertura assicurativa di fondamentale importanza per tutti i professionisti iscritti ad un albo. Obbligo di legge per la stragrande maggioranza dei professionisti, che non possono esercitare se ne sono sprovvisti, garantisce una protezione dai danni provocati nel corso dell’attività.

La polizza, di fatto, limita l’esposizione a gravi rischi finanziari, personali così come societari, e a tutta una serie di responsabilità, sia civili che penali, che possono coinvolgere anche il nucleo familiare, i parenti o gli eredi dei professionisti.

L’assicurazione professionale offre una tutela economica specifica, andando a coprire i danni dovuti a imperizia, imprudenza o negligenza.

Le tipologie di polizza pensate per i professionisti

Pensate espressamente per le numerose categorie di professionisti, le polizze RC professionali offrono una copertura adeguata alle diverse tipologie di attività, con soluzioni che rispondono perfettamente alle esigenze di operatori sanitari, geometri, avvocati, notai, commercialisti, agenti immobiliari, consulenti del lavoro e non ultimi architetti.

Assicurazione professionale per medici – Dal 2017, la Legge Gelli-Bianco impone a qualsiasi esercente la professione sanitaria, incluse le strutture sanitarie, di stipulare una polizza RC Professionale. Oltre ad essere un obbligo, l’assicurazione consente ai sanitari di lavorare in assoluta serenità, tutelandoli da eventuali richieste di risarcimento avanzate dai pazienti in caso di diagnosi o terapie errate. La copertura è prevista per chi esercita la professione come dipendente o libero professionista, consulente o collaboratore all’interno di una qualsiasi struttura sanitaria. I costi medi di una polizza per il settore medico vanno da un minimo di 405 euro per gli odontoiatri, 420 euro per i medici dipendenti privati, 650 euro per i liberi professionisti.

RC professionale per architetti – L’architetto può scegliere di mettere al sicuro se stesso e la professione con un prodotto completo, arricchito di garanzie aggiuntive per D.Lgs. n81/2008, Certificazione Energetica e RC Conduzione Studio. La polizza RC professionale appositamente studiata per gli architetti è in grado di proteggere il patrimonio da possibili richieste di risarcimento avanzate dalla clientela, con proposte che consentono di lavorare in assoluta serenità. La polizza per gli architetti di norma prevede la scelta di un massimale compreso tra € 250mila e € 2mln, a protezione del singolo architetto o dello studio professionale. Il costo di una polizza parte da una spesa minima di 164 €.

RC avvocati – La scelta della copertura assicurativa parte dal presupposto che l’avvocato deve tutelare se stesso e la professione. Disattenzioni, negligenza ed eventuali omissioni possono cagionare gravi danni, per questo si consiglia all’avvocato la sottoscrizione di una polizza con retroattività illimitata, M&A, docenza, negoziazione assistita e altre estensioni, studiata per singoli professionisti, studi e società. Il massimale previsto per questa polizza è compreso fra € 1mln e € 10mln, a tutela del singolo avvocato o dello studio professionale. Una polizza adeguata parte da un costo minimo di 148 €.

Polizza RC geometri – Obbligatoria ai sensi di legge, la RC professionale per geometri mette al sicuro l’attività del singolo professionista e di ogni studio associato, società e associazione. Questa polizza offre una copertura a partner, soci e collaboratori, che svolgono l’attività per loro conto. L’assicurazione di norma include estensioni per penalità fiscali, interruzione attività, perito di tribunale, conciliazione, codice privacy, amministratore di condominio. Quanto al massimale la polizza per geometri considera una soluzione compresa fra € 250mila e € 2mln, sia in caso di singolo geometra che di studio professionale. Una polizza adeguata prevede un esborso minimo di 150 €.

RC Professionale Ingegneri – L’ RC Professionale Ingegneri tutela ogni iscritto all’Ordine che esercita la professione e firma i progetti, protegge inoltre ogni libero professionista, che svolge un’attività in maniera indipendente al di fuori di una società. La copertura include sempre penalità fiscali, sospensione, perito, amministratore di condominio. In aggiunta D.Lgs. n81/2008 e Certificazione Energetica. Il massimale per questa tipologia di polizza di solito è compreso tra € 250mila e € 2mln, a tutela individuale o dello studio professionale. Per assicurarsi adeguatamente un ingegnere non può spendere meno di 178 €.

RC commercialisti – A tutela dell’attività, la copertura pensata per il commercialista considera ai sensi di legge di mettere al sicuro se stesso e la propria professione includendo M&A, docenza e Assistenza fiscale per conto dei CAF sempre operanti. Fra le possibili estensioni: Visto Leggero, Visto Pesante, Liquidatore, OdV. Il commercialista deve scegliere un massimale compreso tra € 250mila e € 1,5mln, a tutela del singolo consulente o dello studio professionale. Il costo minimo per assicurarsi non deve andare al di sotto dei 183 €.

