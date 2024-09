Torino, da lunedì 16 settembre tornano le limitazioni strutturali valide fino al 15 di aprile

TORINO – Come l’anno scorso anche quest’anno tornano le limitazioni al traffico dei veicoli inquinanti in vigore dal 15 settembre al 15 aprile. La partenza delle limitazioni del periodo slitterà di un giorno per iniziare lunedì 16 settembre.

Oltre alle limitazioni strutturali valide tutto l’anno che fermano i veicoli alimentati a Benzina Euro 0,1 e 2, Diesel Euro 0,1 e 2 e GPL e metano Euro 0 e 1 tra quattro giorni saranno bloccati anche i Diesel Euro 3 e 4 tutti i giorni dalle 8 alle 19.

Se però saranno rilevati valori oltre i 50 µg/m³ di PM10 per 3 giorni consecutivi scatterà il livello 1 o arancio in cui a restare fermi saranno anche i Diesel Euro 5 per il trasporto di persone, sempre tutti i giorni dalle 8 alle 19.

I Diesel Euro 5 in toto e quindi anche quelli per il trasporto di merci saranno bloccati quando si sforerà il valore di 75 µg/m³ di PM10 per 3 giorni consecutivi con l’attivazione del livello 2 o rosso.

Per maggiori informazioni visitare la pagina http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese