Autocisterna perde acido cloridico in autogrill sull’A26 a Occimano

ALESSANDRIA– Nella serata di ieri, 12 settembre 2024, personale tecnico di Arpa Piemonte è intervenuto presso l’area di servizio Monferrato Est lungo l’autostrada A26 per la perdita di acido cloridrico al 35% da un mezzo pesante in transito verso la Francia. Erano già presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale nonché la ditta proprietaria dell’autocisterna. Successivamente sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per l’Italia e il Sindaco di Occimiano.

All’arrivo di Arpa le aree di servizio Monferrato Est e Monferrato Ovest erano state evacuate ed era interrotto il traffico veicolare in entrambe le direzioni dell’autostrada.

In accordo con i Vigili del Fuoco, Arpa ha condotto analisi speditive con analizzatori automatici portatili per la determinazione dell’acido cloridrico in aria ambiente. Le misure sono state effettuate nella prima fase dell’intervento per delimitare la zona sicura agli operatori dell’area di servizio e in prossimità di un’azienda agricola che si trova adiacente all’autostrada dove non venivano rilevate concentrazione superiori al limite strumentale.

Alle ore 22.30 sono iniziate le operazioni di travaso su altra autocisterna da parte della squadra di gestione delle emergenze della ditta proprietaria dell’automezzo coinvolto con il supporto della squadra NBCR del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. Alle ore 23.10 circa sono terminate le operazioni di travaso e, a seguito della verifica dell’assenza di sostanze pericolose in atmosfera da parte di Arpa Piemonte tramite strumento portatile, alle ore 00.10 circa veniva riaperta la viabilità autostradale in entrambe direzioni e l’area di servizio Monferrato Ovest. Per consentire le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rilascio della sostanza è stata mantenuta chiusa l’area di servizio Monferrato Est.

Il personale tecnico dell’Agenzia ha concluso i rilievi nel sito verso le 00:20 dopo aver approfondito le modalità di gestione delle acque utilizzate durante l’intervento da parte di Autostrade.

