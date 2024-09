Il vento sta creando qualche problema alla Cappa del Mondo di canoa slalom: spostate a domani le finali e semifinali di K1

IVREA – Il vento ha fatto slittare di un giorno le semifinali e le finali della specialità K1 della Coppa del Mondo di canoa slalom; l’evento si sta svolgendo in questi giorni nella Dora Baltea di Ivrea.

Oggi (venerdì 13 settembre) si è conclusa la seconda giornata della quarta prova e, come ammette l’organizzazione dell’evento, “la giornata è stata pesantemente influenzata dal forte vento che ha soffiato su Ivrea durante l’intera giornata, in conseguenza del quale sono state annullate e spostate a domani pomeriggio, sabato 14 settembre, le semifinali e finali di K1 femminile e maschile.”

In mattinata però si sono regolarmente svolte le gare di qualificazione della canadese, che hanno selezionato in un’unica gara i 30 atleti e le 30 atlete che prenderanno il via nella semifinale di domani mattina.

Centrato il passaggio alla semifinale tutti i 6 atleti atleti e atlete dell’Italia in gara. In particolare, nel C1W si sono qualificate: Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) con 99.45, terzo tempo di manche; Elena Borghi (CS Carabinieri) con il tempo di 103.65; Elena Micozzi (Marina Militare) con il tempo di 109.40, che sconta 4 secondi di penalità per il tocco alla porta 13 e alla porta 21.

Nel C1M si sono qualificati: Raffaello Ivaldi (Marina Militare), con il tempo di 85.07; Elio Maiutto (Ivrea CC), con 88.78; Marino Spagnol (CC Sacile), con 93.96.

Il programma di domani:

10.00 C1W semifinale

10.35 C1M semifinale

11.30 C1W finale

12.10 C1M finale

14.15 K1W semifinale

14.50 K1m semifinale

15.50 K1W finale

16.30 K1M finale

17.05 K1W cerimonie di premiazione.

