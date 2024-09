Treno tampona un container perso da un merci ed esce dai binari, bloccata la circolazione dell’alta velocità tra Torino e Milano

TORINO – Circolazione molto difficile questa mattina sulla linea ad alta velocità tra Torino e Milano per un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno passeggeri, uscito dalla sede binari. l’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non lontano dallo scalo FS di Greco.

Un container si è sgancaito da un treno merci e si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il treno 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale. Il macchinista ha azionato il freno d’emergenza ma non è riuscito ad evitare un impatto a bassa velocità che ha causato lo svio del treno. Il macchinista e 5 passeggeri sono rimasti feriti in maniera non grave ma comunque tutti sono stati accompagnati in ospedale.

Sono ovviamente notevoli le ripercussioni sulla linea ad alta velocità e sulla linea tradizionale. In particolare:

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale:

• diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32);

• diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale.

I passeggeri possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07).

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Mirabello che oggi non fermano a Milano Centrale:

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

• EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:05) – Domodossola – Genève (12:21)

