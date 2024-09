“Che voto ci dai oggi, professore?” Vavassori risponde al giornalista dopo la vittoria in Coppa Davis

BOLOGNA – L’Italia ha battuto il Belgio 2-1, conquistando il secondo punto nella fase a gironi della Coppa Davis 2024. A Bologna, il pubblico ha sostenuto gli azzurri con entusiasmo, specialmente dopo la vittoria in rimonta di Matteo Berrettini in 3 set contro Blockx. Tuttavia, il secondo incontro ha visto Flavio Cobolli soccombere contro un eccellente Zizou Bergs.

A decidere l’esito della sfida è stato il doppio, dove il pinerolese Andrea Vavassori, in coppia con Simone Bolelli, ha avuto la meglio sulla forte coppia belga formata da Gille e Vliegen. Il match si è concluso in 2 set, con un punteggio di 7-6 e 7-5, regalando all’Italia una vittoria fondamentale.

Per Vavassori, che di recente ha vinto il doppio misto agli US Open 2024 con Sara Errani, si tratta della prima vittoria in Coppa Davis, dopo la sconfitta di tre giorni prima contro il Brasile, quando lui e Bolelli erano stati battuti in rimonta da Marcelo Melo e Rafael Matos, mancando ben tre match point.

Alla fine del match contro il Belgio, Vavassori ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa durante un’intervista con il giornalista di Sky, Angelo Mangiante. Mostrando chiaramente di non aver gradito il voto di 5 assegnatogli per la prestazione contro il Brasile, ha risposto ironicamente alla domanda del cronista: «Quanto ti aiuta tutta questa esperienza che hai accanto, Andrea?» riferendosi a Simone Bolelli. Vavassori ha replicato: «Penso di avere anche io abbastanza esperienza nel circuito. Ma io volevo farti una domanda, visto che non pensavo di essere tornato sui banchi di scuola. Che voto ci dai oggi, professore?».

Mangiante, colto di sorpresa, ha assegnato un 8 a Vavassori e Bolelli. Il tennista pinerolese ha concluso con una battuta: «Almeno così posso andare a dormire tranquillo».

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese