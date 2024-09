L’Università di Torino celebra Erasmo da Rotterdam con un’opera teatrale

TORINO – In occasione delle celebrazioni per i 620 anni dell’Università di Torino, va in scena uno spettacolo dedicato a Erasmo da Rotterdam, uno dei più illustri laureati dell’Ateneo. Martedì 17 settembre alle 21 e mercoledì 18 settembre alle 18, l’Aula Magna della Cavallerizza Reale ospiterà “Splendore e caduta di Erasmo da Rotterdam”, un’opera teatrale che esplora la vita e le contraddizioni dell’umanista, noto per il suo pensiero pacifista e tollerante.

L’opera, prodotta da UniVerso, si concentra sugli ultimi anni di vita di Erasmo, immaginando incontri e dialoghi con figure come il pittore Albrecht Dürer e lo scrittore Thomas More, fino a un confronto con Martin Lutero, che nella realtà non avvenne mai. La scenografia, ispirata alle chiese barocche e ai polittici del Beato Angelico, sarà il contesto in cui si svolgerà un “processo al pensiero” di Erasmo, sollecitando una riflessione sulla sua eredità e il suo impatto sul mondo moderno.

La regia dello spettacolo è curata da Giovanni Ortoleva, apprezzato per la sua immaginazione e già menzionato dalla Biennale di Venezia. La drammaturgia è firmata da Riccardo Favaro, premiato al Premio Scenario 2019. Gli interpreti, Alfonso De Vreese, Matteo Federici e Nika Perrone, daranno vita ai vari personaggi della storia.

L’opera vuole mettere in luce come il pensiero di Erasmo, laureatosi in teologia all’Università di Torino nel 1506, sia ancora oggi fonte di ispirazione e dibattito, come sottolinea la Prorettrice Giulia Carluccio: «La figura di Erasmo rappresenta un’opportunità per riflettere sull’eredità intellettuale e sui valori del dialogo e della tolleranza, fondamentali per affrontare le sfide attuali».

Lo spettacolo è parte del percorso che culminerà nella UNIGHT Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024, in programma il 27 e 28 settembre a Torino.

