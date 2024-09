Ztl a Moncalieri: slitta al 1° ottobre l’accensione delle telecamere

Il sindaco Paolo Montagna ha spiegato: «Abbiamo spostato l’abilitazione dei varchi elettronici per poter disporre di un supplemento di informazioni e rispondere alle legittime richieste giunte dai cittadini». La decisione segue l’inizio della sperimentazione della Ztl, attivata il 26 luglio, con particolare attenzione alle nuove disposizioni per chi è esente e le modalità di accesso.

Tra le principali novità al vaglio, si stanno valutando modifiche per le categorie esentate, come i residenti e le persone con disabilità, e possibili integrazioni per altre categorie legate ad attività commerciali e associative. Al momento, i residenti, le persone con contrassegno per disabili e le associazioni socio-assistenziali possono accedere liberamente.