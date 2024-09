Torino e Lione potenziano la loro collaborazione culturale

TORINO – Una nuova e significativa collaborazione tra le città di Torino e Lione è stata ufficialmente annunciata questa sera. L’assessora alla Cultura di Torino, Rosanna Purchia, e la Vicesindaca di Lione con delega alla Cultura, Audrey Hénocque, hanno presentato il progetto durante una doppia esibizione dell’Orchestra e del Coro dell’Opéra de Lyon, parte del festival MITO SettembreMusica.

Il nuovo accordo prevede una serie di iniziative culturali che coinvolgeranno anche il Comune di Milano. Tra i principali progetti ci sono l’ampliamento dell’offerta di MITO SettembreMusica 2025, la creazione di una nuova opera luminosa che sarà esposta alternativamente a Torino durante le Luci d’Artista e a Lione durante la Fête des Lumières, e diverse iniziative comuni nel campo della danza.

«Siamo entusiasti di annunciare questa nuova collaborazione» ha dichiarato l’assessora Rosanna Purchi. «Questo accordo non solo arricchisce l’offerta artistica di entrambe le città, ma dimostra anche come le sinergie internazionali possano generare progetti culturali di grande valore. Torino e Lione hanno una lunga tradizione di scambi e questo nuovo capitolo è l’evoluzione naturale di questa relazione. Ringrazio Lione e tutte le istituzioni coinvolte per il loro contributo a questo progetto, che promuoverà entrambe le città a livello internazionale»

La relazione tra Torino e Lione ha avuto inizio nel 1991 con un patto di collaborazione in ambiti come cultura, università, pianificazione urbana, economia e trasporti. Negli anni, sono stati siglati diversi accordi tra le due città, culminati con il Patto di Amicizia e Collaborazione firmato lo scorso anno, che sostiene le azioni culturali, turistiche e ambientali già in corso. Milano e Lione, inoltre, sono legate da uno storico gemellaggio risalente al 1967.

Questa nuova collaborazione promette di rafforzare ulteriormente i legami culturali e artistici tra le città, creando opportunità di scambio e crescita per tutti i soggetti coinvolti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese