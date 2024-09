Martin Scorsese a Torino: una masterclass esclusiva e il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema

TORINO – Dal 5 all’8 ottobre, Torino si prepara ad accogliere uno dei più grandi registi della storia del cinema, Martin Scorsese. Il leggendario cineasta americano, autore di pellicole iconiche come Quei bravi ragazzi, Gangs of New York e Taxi Driver, sarà per la prima volta ospite in città.

Un maestro della New Hollywood a Torino

Dopo la visita di Tim Burton e Johnny Depp, il Museo Nazionale del Cinema di Torino continua la sua tradizione di ospitare giganti della settima arte, accogliendo Scorsese per una masterclass esclusiva e la consegna del prestigioso “Premio Stella della Mole“. Questo riconoscimento celebra l’eccezionale contributo di Scorsese al cinema, un artista capace di influenzare generazioni di registi e spettatori.

Una carriera leggendaria

Con una filmografia che spazia da Re per una notte a Quei bravi ragazzi, fino al premio Oscar per The Departed – Il bene e il male, Martin Scorsese si conferma un regista instancabile, che a più di ottant’anni continua a sfornare capolavori. Il suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, uscito nel 2023 e interpretato da Leonardo DiCaprio, ha già raccolto ampi consensi e promette di essere uno dei protagonisti della stagione dei premi.

Il legame con De Niro e DiCaprio

Nel corso della sua carriera, Scorsese ha costruito una collaborazione profonda e duratura con attori come Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, diventati volti simbolo dei suoi film. Questa partnership ha prodotto alcune delle interpretazioni più memorabili della storia del cinema, contribuendo a rendere indimenticabili pellicole come Toro scatenato, Casinò e The Wolf of Wall Street.

La presenza di Scorsese a Torino rappresenta un evento unico per gli appassionati di cinema e un’occasione imperdibile per celebrare il genio di un autore che ha saputo raccontare con maestria storie di crimine, redenzione e complessità umana.

